PHOTO : l'hommage des fans des 2 clubs à Bartra

Touché lors de la triple explosion mardi qui a conduit au report du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco à ce mercredi (18h45), le défenseur central de la formation allemande Marc Bartra (26 ans, 7 matchs et 1 but en LdC cette saison) a été opéré du poignet et s'est montré rassurant sur son état de santé (voir brève 16h30). Réunis devant le Signal Iduna Park, les supporters du BvB et de l'ASM lui ont rendu un hommage.

En effet, une photo à été prise entre deux supporters des deux clubs avec le nom de l'international espagnol sur les deux maillots ! Une superbe image, qui témoigne de la belle solidarité du monde du football après cette attaque.

