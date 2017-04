LdC : Dortmund-Monaco, les compos

Reporté suite à une triple explosion près du bus du Borussia mardi, le quart de finale aller de Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco a lieu ce mercredi (18h45). Pour l'ASM, Bakayoko est suspendu et Sidibé est absent suite à une crise d'appendicite. Forfait hier, Mendy n'est toujours pas apte et Raggi occupe le couloir gauche de la défense. Côté allemand, Bartra, blessé lors de l'attaque, a été opéré du poignet et sera absent. Durm, Götze et Schürrle sont à l'infirmerie. Voici la composition des deux équipes.

Dortmund : Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer (c) - Weigl, Bender - Dembélé, Kagawa, Guerreiro - Aubameyang.

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi - Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar - Falcao (c), Mbappé.