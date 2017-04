Lyon : Lacazette, JMA fait grimper les enchères « Par Romain Rigaux - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alexandre Lacazette (25 ans, 27 matchs et 24 buts en L1 cette saison) quittera-t-il l'Olympique Lyonnais l'été prochain ? C'est bien possible. A condition qu'un club y mette le prix. Et si un montant de 70 millions d'euros a déjà été évoqué, le président lyonnais Jean-Michel Aulas s'amuse à faire grimper les enchères. "On a refusé des offres à hauteur de 40 millions. Je crois savoir qu’on parle de 100 millions pour un transfert de Griezmann au Real", a glissé JMA dans une interview accordée au Progrès. Difficile de croire que Lacazette partira pour 100 millions d'euros, mais l'OL devrait tout de même obtenir un joli chèque en cas de départ de son buteur. Difficile de croire que Lacazette partira pour 100 millions d'euros, mais l'OL devrait tout de même obtenir un joli chèque en cas de départ de son buteur.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+