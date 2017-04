Séville : Sampaoli déjà lassé par la Liga ?

Séville : Sampaoli déjà lassé par la Lig a ? « Par Romain Rigaux - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier au FC Séville, Jorge Sampaoli sera-t-il tenté par un départ dès la fin de saison ? Alors que l'Argentine le convoite pour devenir son nouveau sélectionneur (voir la brève de 14h04), le technicien argentin répète dans une interview accordée au Sun qu'il souhaite un jour entraîner en Angleterre. S'il ne précise pas quand, Sampaoli semble toutefois ne pas vouloir s'éterniser en Liga en raison de la domination du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid. "Je suis reconnaissant envers Séville. Mais la Liga possède trois équipes qui sont au-dessus du lot. On naît avec le désir de gagner et avec les équipes dites de second niveau en Espagne, c’est extrêmement difficile. A cause des limites financières. Nous réalisons de loin la meilleure saison de l’histoire du club, mais ce n’est pas suffisant. Lutter jusqu'au bout avec le Real Madrid, Barcelone et l'Atletico est épuisant", a confié l'ancien sélectionneur du Chili. Un temps en course pour le titre, le FC Séville occupe désormais la 4e place à onze points du Real, leader du championnat espagnol. Un temps en course pour le titre, le FC Séville occupe désormais la 4e place à onze points du Real, leader du championnat espagnol.

