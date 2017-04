Real : Zidane amusé de retrouver Ribéry « Par Romain Lantheaume - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich s’annonce décidément riche en retrouvailles pour le coach du Real Madrid, Zinédine Zidane, ce mercredi (20h45). En effet, en plus de recroiser son ancien mentor, Carlo Ancelotti, dont il fut l’adjoint à la Maison Blanche, le technicien madrilène va retrouver l’ailier bavarois, Franck Ribéry (34 ans, 4 matchs en LdC cette saison), qui a été son coéquipier en équipe de France et qui devrait débuter la rencontre (voir la brève de 08h39). De quoi rappeler une anecdote à ZZ. "Je l'ai connu quand il est arrivé (en sélection en 2006, ndlr), il était très jeune et il blaguait tout le temps. Dès le deuxième jour, il me jetait déjà des choses sur la tête !, a raconté le Merengue en conférence de presse. J'ai de bons souvenirs de lui. Franck est un peu comme Marcelo chez nous, toujours à blaguer, toujours souriant, et c'est très positif pour une équipe. Et en tant que joueur, il fait très bien les choses, c'est un joueur important de cette équipe du Bayern." En espérant pour Zidane que le natif de Boulogne-sur-Mer ne lui réserve pas une mauvaise blague sur le terrain ! En espérant pour Zidane que le natif de Boulogne-sur-Mer ne lui réserve pas une mauvaise blague sur le terrain !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+