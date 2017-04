Monaco : Vasilyev confirme le match à 18h45 « Par Romain Rigaux - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suite à la triple explosion visant le bus des joueurs du Borussia mardi, le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco a été reporté à ce mercredi (18h45). Si une incertitude planait toujours concernant le déroulement de cette rencontre moins de 24 heures après cette attaque, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a annoncé que le match aura bien lieu. "Tout d'abord je veux redire tout mon soutien et toute mon amitié au Borussia Dortmund et au joueur qui a été blessé, Marc Bartra. Ce sont des événements ignobles qu'on n'aimerait ne jamais connaître. (...) Le match va bien avoir lieu ce soir (18h45), les conditions sont évidemment compliquées. On s'est bien sûr posé la question de jouer cette rencontre mais le football ne doit être pris en otage par ces individus. L'UEFA, le Borussia Dortmund et nous sommes sur la même ligne", a déclaré le dirigeant de l'ASM sur le site officiel du club. Plus tôt, la LFP a annoncé que le match Monaco-Dijon de samedi était décalé de 17h à 21h ( Plus tôt, la LFP a annoncé que le match Monaco-Dijon de samedi était décalé de 17h à 21h ( voir la brève de 11h21 ).

