OM : les supporters consultés pour le maillot ?

A partir de 2018, Puma va remplacer Adidas comme équipementier de l’Olympique de Marseille. Alors que la firme allemande s’est déjà affichée de manière remarquée dans les rues de la cité phocéenne (voir ici), le directeur général de Puma France, Richard Teyssier, n’exclut pas de consulter les fans de l’OM pour élaborer le futur maillot.

"Je vais vous laisser la surprise. Beaucoup de choses restent à décider. On a démontré que les supporters et les joueurs étaient notre obsession par cette incursion dans les rues de Marseille, a lancé le dirigeant ce mercredi dans les colonnes de La Provence. Des choses sont prévues, on les révélera en temps et en heure. On travaille sur les maillots pour 2018-19. Je peux vous dire qu'on s'est vraiment ancré sur les couleurs du club et qu'on s'est inspiré de la Méditerranée."

Ce contrat historique doit rapporter 14 millions d'euros annuels (hors bonus) à l’OM pendant cinq ans.