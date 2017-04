Juve : Buffon met Dybala dans le Top 5 ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une prestation XXL ponctuée d’un doublé face au FC Barcelone (3-0) mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala (23 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison), a exposé sa classe au monde entier. Même le très expérimenté coéquipier de l’Argentin, Gianluigi Buffon (39 ans, 8 matchs en LdC cette saison), pourtant pas réputé pour s’emballer facilement, a eu du mal à ne pas s’enflammer à l’issue de la rencontre. "Dybala a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années. Quand je parle aux dirigeants ou à des amis dans le football, je dis depuis un certain temps qu'il est assez bon pour être dans les cinq meilleurs joueurs du monde et qu’il ne ferait pas tache dans les trois premiers, a lancé le gardien de la Vieille Dame auprès de Mediaset Premium. Cela dit, il doit prouver chaque fois et avec régularité qu'il est digne de nos attentes à son égard." S’il a bouclé avec brio le premier quart de finale de C1 de sa jeune carrière, l’ancien joueur de Palerme va en effet devoir faire preuve de régularité, et ce dès la manche retour mercredi prochain (20h45). S’il a bouclé avec brio le premier quart de finale de C1 de sa jeune carrière, l’ancien joueur de Palerme va en effet devoir faire preuve de régularité, et ce dès la manche retour mercredi prochain (20h45).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+