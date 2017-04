Juve : P. Dybala - "Messi est Messi"

Intenable mardi face au FC Barcelone (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala (23 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison), a signé un doublé. Noté 9/10 par la rédaction de Maxifoot et élu homme du match (voir ici), l’Argentin a brillé face à Lionel Messi, dont il est souvent présenté comme le possible successeur. Mais le Turinois a tenté de couper court à la comparaison.

"Messi est Messi, il joue au FC Barcelone, et moi je suis Paulo, a relativisé le Bianconero au micro de TV3 après la rencontre. Je suis content de mon match mais nous savons que ce n'est pas terminé et que ce ne sera pas facile au Camp Nou. Je tente de profiter de ce que je vis en ce moment et ne pas penser à ce qui va se passer dans le futur. Je donnerai tout mon possible pour atteindre mes objectifs."

Après son récital de mardi, le Barça, qui le courtise assidûment, ne risque pas de revoir son opinion sur l’ancien joueur de Palerme !