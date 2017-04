Juve : l'émotion de Dani Alves « Par Romain Lantheaume - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Elément clé du FC Barcelone entre 2008 et 2016, le latéral droit de la Juventus Turin, Dani Alves (33 ans, 8 matchs et 2 buts en LdC cette saison), n’a eu aucune pitié pour son ancien club mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-0). Même s'il ne s'est pas toujours montré tendre avec l'institution catalane depuis son départ (voir ici), le Brésilien a vécu un moment riche en émotions. "Ce n'était pas le match de ma vie. Mais ce fut un jour très particulier. J'ai retrouvé mes amis, mes coéquipiers, j'ai retrouvé une équipe qui a fait de moi ce que je suis sur le plan professionnel aujourd'hui. Il y a eu de l'émotion de jouer contre eux. Mais il ne fallait pas oublier le côté professionnel", a souligné l’ancien Blaugrana sur le site de l’UEFA. Après la belle prestation du Bianconero, qui a parfaitement muselé Neymar et ses anciens coéquipiers, difficile de remettre en cause sa parole ! Après la belle prestation du Bianconero, qui a parfaitement muselé Neymar et ses anciens coéquipiers, difficile de remettre en cause sa parole !

