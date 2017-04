Monaco : Falcao pense à Bartra

Mardi, le défenseur central Marc Bartra (26 ans, 7 matchs et 1 but en LdC cette saison) a dû être hospitalisé et opéré du poignet droit à la suite des trois explosions qui ont ciblé le bus du Borussia Dortmund avant son quart de finale aller de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco. Sur la toile, l’ancien Barcelonais a vu les soutiens se multiplier. L’Espagnol a notamment reçu un mot gentil de la part de celui qui aurait dû être son adversaire sur le terrain, Radamel Falcao (31 ans, 6 matchs et 6 buts en LdC cette saison).

"Je déplore tout ce qui s’est passé. Nous allons tous bien. Je souhaite un prompt rétablissement à Marc Bartra", a lancé l’attaquant de l’ASM sur Twitter. Après ce terrible incident, de beaux mouvements de solidarité ont vu le jour, non seulement entre les joueurs des deux équipes, mais aussi et surtout entre leurs supporters ().