Barça : L. Enrique a vu la suite de PSG-Barça

Comme en 8e de finale aller face au PSG (0-4), le FC Barcelone a totalement sombré sur la pelouse de la Juventus Turin (0-3) mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après la rencontre, l'entraîneur barcelonais Luis Enrique était très abattu.

"La première période a été la troisième de PSG-Barça. C’est grave, très grave. J’étais triste et je me suis senti impuissant. Aujourd’hui, ça me coûte plus d’être optimiste. Je me sens responsable à 101% de ne pas avoir été en mesure de transmettre aux joueurs ce que je voulais. J’ai eu la sensation de revivre un cauchemar", a déclaré le coach catalan. "Pour l'instant, je ne veux pas penser à la remontada", a-t-il ajouté.

Les Blaugrana pourront-ils réussir un deuxième exploit au Camp Nou le 19 avril ?