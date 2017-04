LdC : Dortmund-Monaco, les compos probables

Reporté suite à une triple explosion près du bus du Borussia mardi, le quart de finale aller de Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco doit avoir lieu ce mercredi à 18h45. Pour l'ASM, Bakayoko est suspendu et Sidibé est absent suite à une crise d'appendicite. Forfait hier, Mendy sera-t-il apte ce soir ? Si ce n'est pas le cas, Raggi devrait occuper le couloir gauche de la défense. Côté allemand, Bartra, blessé lors de l'attaque, souffre d'une fracture du radius et sera absent. Durm, Götze et Schürrle sont à l'infirmerie. Voici les compositions probables des deux équipes :

Dortmund : Bürki - Piszczek, Papastathopoulos, Ginter, Schmelzer - Weigl - Dembélé, Kagawa, Guerreiro, Pulisic - Aubameyang.

Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi - Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar - Falcao, Mbappé.