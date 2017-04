OM : Thauvin bientôt récompensé ?

OM : Thauvin bientôt récompens é ? « Par Romain Lantheaume - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par Newcastle, l’ailier Florian Thauvin (24 ans, 32 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a vu son option d’achat, qui était quasiment obligatoire, levée par l’Olympique de Marseille. Désormais lié avec le club phocéen jusqu’en 2021, l’ancien Bastiais a récemment rencontré sa direction pour aborder notamment le nouveau projet de l’OM et sa place dans celui-ci. A cette occasion, d’après L’Equipe, les dirigeants marseillais se sont montrés ouverts à une revalorisation salariale du Français, qui touche actuellement 240 000 euros par mois. Et un rendez-vous lui a été donné en mai, "une fois une éventuelle qualification en Ligue Europa acquise". Alors que l’OM pointe actuellement à la 6e place en championnat, Thauvin, auteur d’une belle saison, devrait donc se montrer encore plus motivé que ses coéquipiers pour tenter de décrocher une qualification européenne ! Alors que l’OM pointe actuellement à la 6e place en championnat, Thauvin, auteur d’une belle saison, devrait donc se montrer encore plus motivé que ses coéquipiers pour tenter de décrocher une qualification européenne !

