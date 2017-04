Juve : Dybala veut profiter de ce succès « Par Damien Da Silva - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'une superbe performance, la Juventus Turin a écrasé le FC Barcelone (3-0) ce mardi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Auteur d'un doublé, l'attaquant turinois Paulo Dybala (23 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison) n'a pas caché sa satisfaction au micro de beIN Sports. "On a su exploiter les espaces laissés par le Barça pour faire des différences. Ils ont réussi à se créer des occasions, mais n'ont pas marqué et c'était important pour nous de ne pas encaisser le moindre but. (...) Le PSG, c'est une leçon pour nous. On va étudier ce match, car ça sera assurément pas facile. Mais il faut profiter de cette victoire, on aura le temps de penser au retour plus tard", a commenté l'Argentin. Avec une telle avance, les Italiens ont réalisé un grand pas vers les demi-finales de la compétition. Avec une telle avance, les Italiens ont réalisé un grand pas vers les demi-finales de la compétition.

