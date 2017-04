LdC : Juve 3-0 Barça (fini) « Par Damien Da Silva - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une superbe rencontre, la Juventus Turin a surclassé le FC Barcelone (3-0) lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Dans une superbe ambiance à Turin, la Juve réalisait une excellente entame et Higuain se procurait une première occasion de la tête, bien stoppée par ter Stegen. Asphyxiés, les Blaugrana craquaient logiquement sur un magnifique mouvement des Turinois avec une frappe enroulée de Dybala (1-0, 7e). Par la suite, le Barça se réveillait en monopolisant le ballon et sur une passe de Messi, Iniesta se présentait devant Buffon mais le portier gagnait son duel ! Dans la foulée, les Turinois partaient en contre et Mandzukic donnait en retrait pour Dybala, qui trompait ter Stegen d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (2-0, 22e). Quel but de l’Argentin ! Si les Catalans dominaient jusqu’à la pause, ils se montraient incapables de déstabiliser le bloc défensif transalpin... Au retour des vestiaires, le Barça repartait avec les mêmes intentions mais successivement Messi, Neymar puis Iniesta ne cadraient pas leurs frappes. En face, la Juve était plus tranchante et Higuain ratait un face à face contre ter Stegen... avant de voir Chiellini punir le Barça sur un corner avec une tête qui entrait dans le but avec l’aide du poteau (3-0, 55e). Quel festival ! Loin de se révolter, le club catalan se procurait tout de même une énorme situation, mais Suarez croisait trop sa frappe face à Buffon. Avec une solidarité défensive incroyable, la Juve résistait face aux assauts du Barça jusqu’au terme de la partie. Une superbe victoire pour la Vieille Dame, qui réalise ainsi un grand pas vers les demi-finales avant le match retour au Camp Nou le 19 avril prochain. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

