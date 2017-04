Bayern : le Real, pas de revanche pour Ancelotti

A l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti va retrouver le Real Madrid avec le Bayern Munich dès mercredi (20h45) pour le match aller. L'Italien assure qu'il n'a aucun sentiment de revanche contre le club espagnol, qui l'a limogé en 2015.

"Non, non et non. Il n'y a aucun sentiment de revanche. Je veux que mon équipe fasse un bon match et gagne ce match, c'est la seule chose que je veuille. Ce sera un match très spécial, surtout pour moi. J'ai une relation spéciale avec les joueurs et avec l'équipe de Madrid. Je connais très bien leur potentiel, mais nous serons concentrés sur nos qualités", a déclaré l'ancien coach du PSG en conférence de presse.

L'élève Zinedine Zidane dépassera-t-il le maître Ancelotti lors de cette double confrontation.