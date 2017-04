PHOTO : les impacts sur le bus de Dortmund

Comme nous vous l'évoquions plus tôt (voir la brève de 20h32), le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco, programmé ce mardi, a été reporté à mercredi (18h45) suite à trois explosions qui ont détoné près du bus du Borussia. Les premières photos commencent à circuler et on peut voir les impacts impressionnants sur le véhicule.

Le bus de Dortmund touché après trois explosions