PSG : Montpellier veut conserver Ikoné « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à Montpellier depuis janvier par le Paris Saint-Germain, Jonathan Ikoné (18 ans, 8 matchs et 1 but en L1 avec Montpellier cette saison) pourrait prolonger son séjour dans l'Hérault. Le MHSC aimerait en effet conserver le jeune attaquant. "Ikoné, il faut qu’on discute avec le PSG pour le garder une année de plus. Il faut qu’on voit avec lui. On souhaite le conserver l’année prochaine et il faut qu’on trouve un accord à trois. On pourrait avoir une attaque Mbenza–Ninga–Ikoné qui serait sympa", a fait savoir le président délégué montpelliérain Laurent Nicollin sur France Bleu. Le PSG sera-t-il d'accord pour prêter son jeune joueur une deuxième saison supplémentaire ? Le PSG sera-t-il d'accord pour prêter son jeune joueur une deuxième saison supplémentaire ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+