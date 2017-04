PSG : M. Verratti - "il faut arrêter" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il est régulièrement loué pour ses qualités sur le terrain, Marco Verratti (24 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison) fait aussi l'objet de quelques critiques pour un goût un peu trop prononcé pour la vie nocturne. Ce qui agace tout particulièrement le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. "C’est la chose qui ne me manquera pas quand j’arrêterai de jouer. Derrière un ordinateur ou devant les caméras de télévision, tout le monde parle comme il veut. On peut critiquer ma façon de jouer, ok. Je ne dirai jamais quelque chose sur ça. Mais quand on rentre dans ma vie privée sans rien savoir, ce n’est pas normal. Je ne l’accepte pas, a indiqué l'Italien au micro de beIN Sports. J’ai entendu des choses graves sur moi. Je n’ai jamais rien dit mais, à un moment, il faut un peu arrêter." L'Equipe avait notamment affirmé que Verratti était sorti en boîte deux jours avant la déroute à Barcelone en Ligue des Champions. Alors qu'en réalité, c'était... quatre jours avant. L'Equipe avait notamment affirmé que Verratti était sorti en boîte deux jours avant la déroute à Barcelone en Ligue des Champions. Alors qu'en réalité, c'était... quatre jours avant.

