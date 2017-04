Juve : Dani Alves en avait marre du Barça Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, Daniel Alves (33 ans, 7 matchs et 2 buts en coupe d'europe cette saison) va retrouver le FC Barcelone ce mardi (20h45). Avec un peu de nostalgie ? Pas vraiment si l'on se fie aux déclarations du latéral droit de la Juventus Turin. "Je dois dire que je ne me sentais plus à l’aise au Barça. Les choses ont changé au niveau du club et je semblais toujours être en première ligne. 'Dani est celui qui doit partir', disaient-ils. Cela m’a fatigué", indique le Brésilien sur le site officiel de la FIFA. Dani Alves avait quitté le Barça l'été dernier à l'issue de son contrat, après 8 saisons passées en Catalogne. Dani Alves avait quitté le Barça l'été dernier à l'issue de son contrat, après 8 saisons passées en Catalogne.

