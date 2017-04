Lyon : A. Lopes - "on ne choisit pas nos matchs" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé à domicile face Lorient samedi (1-4), l'Olympique Lyonnais tentera de se relever face à Besiktas jeudi en Ligue Europa. Si on peut penser que les Gones seront plus motivés sur la scène européenne, Anthony Lopes (26 ans, 31 matchs en L1 cette saison) ne partage pas forcément cet avis. "Non, je ne pense pas qu'on choisisse nos matchs. On avait tous à cœur de consolider notre 4e place pour passer une fin de saison tranquille en championnat et bien préparer notre match contre le Besiktas jeudi soir, a assuré le portier lyonnais sur RMC. On a un nouvel objectif, celui de bien figurer jeudi, faire un énorme match et essayer de passer ce tour. On sait qu'on aura un match retour important là-bas. Il faudra faire le maximum du boulot au match aller. Si on privilégie la Ligue Europa ? Non ! Il faut vous enlever cette idée-là de la tête parce qu'on est loin de tout ça." Même pas un petit peu inconsciemment ? Même pas un petit peu inconsciemment ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+