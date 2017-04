Lyon : Aulas évoque les cas Lacazette et Tolisso

Cet été, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre deux de ses meilleurs éléments. Alexandre Lacazette (25 ans, 27 matchs et 24 buts en L1 cette saison) et Corentin Tolisso (22 ans, 28 matchs et 8 buts en L1 cette saison) seront en effet autorisés à partir si un club y met le prix. Jean-Michel Aulas aimerait notamment récupérer 60 millions d'euros pour son attaquant et 30 millions pour son milieu de terrain. Mais à en croire le président des Gones, il n'est pas non plus exclu que ces deux éléments issus de la formation lyonnaise restent une saison supplémentaire.

"C’est vrai qu’ils sont convoités. Pas uniquement eux. Après, si on peut les garder, on fera les efforts pour", a ainsi avancé le patron lyonnais sur OL TV lundi soir.

Un départ semble néanmoins plus probable.