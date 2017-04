Monaco : Lemar pas pressé de s'en aller « Par Youcef Touaitia - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ciblé par les plus grands clubs européens, le milieu offensif Thomas Lemar (21 ans, 27 matchs et 7 buts en L1 cette saison) n'est pas pressé de quitter Monaco. D'après son père, l'international tricolore n'a aucun intérêt à se précipiter. "Aujourd’hui, Thomas est chez le leader de L1. Il n’y a pas de projection particulière. On est dans une logique de progression, et celle-ci passe par du temps de jeu, ce qu’il a à Monaco. Il y a parfois des paramètres économiques qu’on ne maîtrise pas, mais je pense que l’objectif serait qu’il fasse encore une année ou deux à Monaco. Il a son ambition, ses objectifs, forcément l’envie d’aller un peu plus loin. Dans ce milieu, le joueur a son mot à dire, mais il n’est pas toujours le seul à décider", a confié Edwige Lemar à Ouest-France. Une réflexion sage puisque Lemar a largement le temps avant de franchir un cap dans un club plus prestigieux. Une réflexion sage puisque Lemar a largement le temps avant de franchir un cap dans un club plus prestigieux.

