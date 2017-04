PSG : Verratti fait du pied à Neymar « Par Youcef Touaitia - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cible prioritaire du Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant Neymar (25 ans, 26 matchs et 9 buts en Liga cette saison) plaît énormément à Marco Verratti (24 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison). Le milieu de terrain parisien ne le cache pas, il aimerait attirer le Brésilien du FC Barcelone du côté de la capitale. "Je pense que c’est un jeune joueur. Il a été impressionnant dans les deux matchs face à nous, a indiqué l'Italien au micro de beIN Sports. Je ne me rappelais pas de lui comme ça les années passées. Cette année, il a pris une dimension formidable. Je pense qu’il est maintenant au niveau de Messi. Il a mon âge, et pour le présent et le futur il sera un grand joueur." De quoi inciter les dirigeants parisiens à mettre les bouchées doubles pour Neymar ? De quoi inciter les dirigeants parisiens à mettre les bouchées doubles pour Neymar ?

