PSG : C. Dugarry - "Di Maria dans une grotte ?" « Par Youcef Touaitia - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un entretien accordé au Canal Football Club, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (29 ans, 24 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a avoué que les arrivées de Julian Draxler et Gonçalo Guedes lui ont permis de se transcender après une première partie de saison médiocre (voir ici). Une théorie à laquelle n'adhère pas du tout Christophe Dugarry. "Je comprends qu'un joueur ait besoin de concurrence. Maintenant, si Di Maria a eu besoin de l'arrivée de Guedes et de Draxler pour se rendre compte qu'il était bidon... Ça m'inquiète ! Il vivait où ? Dans une grotte ? Un joueur est censé savoir s'il est bon ou pas. Il a eu besoin de l'arrivée de Draxler pour comprendre ce que lui demandait son coach ? C'est ça qui me choque", a estimé l'ancien attaquant sur les ondes de RMC. "En fait, il n'avait pas envie de se faire chier pour expliquer ses premiers mois de la saison. Il n'avait pas envie de se justifier. La concurrence, c'est l'explication qu'il a trouvé à donner. Il balance ça aux journalistes. C'est un joueur confirmé, cette explication est trop bizarre. Ce n'est pas très clair", a continué le champion du monde 1998. Depuis le début de l'année civile, Di Maria a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives. "En fait, il n'avait pas envie de se faire chier pour expliquer ses premiers mois de la saison. Il n'avait pas envie de se justifier. La concurrence, c'est l'explication qu'il a trouvé à donner. Il balance ça aux journalistes. C'est un joueur confirmé, cette explication est trop bizarre. Ce n'est pas très clair", a continué le champion du monde 1998. Depuis le début de l'année civile, Di Maria a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+