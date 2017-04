LdC : Dortmund-Monaco, les compos probables

En quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'AS Monaco se déplace sur le terrain du Borussia Dortmund ce mardi (20h45). Leonardo Jardim présentera une équipe affaiblie au Signal Iduna Park puisque Sidibé, Carrillo et Boschilia sont à l'infirmerie et Bakayoko est suspendu. Mendy, qui souffre du psoas, est également très incertain. Touré et Raggi devraient donc les côtés de la défense. Dans le camp d'en face, Durm, Götze et Schürrle, blessés, ne seront pas de la partie. Voici les compositions probables des deux équipes :

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembélé, Kagawa, Guerreiro, Pulisic - Aubameyang.

Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi - Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar - Falcao, Mbappé.