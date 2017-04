Leicester : Ranieri ne croit pas à une trahison « Par Youcef Touaitia - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Licencié de son poste d'entraîneur de Leicester en février, Claudio Ranieri attend une nouvelle opportunité pour travailler. Alors que des rumeurs sur une trahison de certains de ses anciens joueurs, dont Kasper Schmeichel et Jamie Vardy, ont circulé ces dernières semaines, l'Italien estime qu'un tel scénario n'est pas possible. "Je ne peux pas croire que les joueurs aient parlé aux propriétaires, a indiqué le Transalpin au micro de Sky Sports. Je ne crois pas qu'ils m'aient tué. Non, non ! Peut-être que quelqu'un a agi juste dans mon dos. Déjà, l'an passé, j'avais eu quelques problèmes et on a pourtant gagné le titre." Depuis son départ, les Foxes ont remporté six de leurs sept dernières rencontres toutes compétitions confondues. Depuis son départ, les Foxes ont remporté six de leurs sept dernières rencontres toutes compétitions confondues.

