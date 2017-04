Argentine : Sampaoli futur sélectionneur ?

Argentine : Sampaoli futur sélectionneu r ? Par Youcef Touaitia - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Une petite année en Europe et puis s'en va ? Après six premiers mois exceptionnels avec le FC Séville, Jorge Sampaoli traverse une période difficile à la tête du club andalou, éliminé de la Ligue des Champions par Leicester dès les 8es de finale. Un couac qui aurait refroidi les dirigeants du FC Barcelone, pourtant intéressés par son profil pour prendre la succession de Luis Enrique, sur le départ à l'issue de l'exercice en cours. voir brève de 8h37) et il s'avère que Sampaoli est le favori pour reprendre le flambeau. Désireux d'entraîner Lionel Messi, l'homme de 57 ans pourrait très prochainement réaliser son rêve. A ce titre, La Pulga aurait d'ailleurs déjà validé cette piste à en croire le média espagnol. D'après les informations de Marca, l'ancien sélectionneur du Chili pourrait prendre les rênes de l'équipe d'Argentine ! Fortement contesté, Edgardo Bauza va être licencié ce mardi () et il s'avère que Sampaoli est le favori pour reprendre le flambeau. Désireux d'entraîner Lionel Messi, l'homme de 57 ans pourrait très prochainement réaliser son rêve. A ce titre, La Pulga aurait d'ailleurs déjà validé cette piste à en croire le média espagnol.

