Juve : Zambrotta conseille le Barça à Dybala « Par Youcef Touaitia - Le 11/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, l’attaquant Paulo Dybala (23 ans, 24 matchs et 8 buts en Serie A cette saison) pourrait quitter la Juventus Turin cet été. Alors que les deux mastodontes du football espagnol pourraient se livrer un duel épique afin de recruter l’Argentin, l’ancien Piémontais Gianluca Zambrotta estime que l'attaquant devrait opter pour les Blaugrana. "Le Real Madrid ou le FC Barcelone pour Paulo Dybala ? Barcelone à coup sûr. C'est un jeune talent avec du caractère et il le prouve. Il pourrait facilement jouer de part et d'autre car ce sont deux grands clubs, mais étant un joueur créatif et un numéro 10 argentin, il est plus proche de Lionel Messi que de Cristiano Ronaldo", a assuré l’Italien à Goal. En tant qu’ex-joueur du Barça, ce n’est pas étonnant que Zambrotta privilégie le champion d’Espagne en titre à la Maison Blanche pour Dybala. En tant qu’ex-joueur du Barça, ce n’est pas étonnant que Zambrotta privilégie le champion d’Espagne en titre à la Maison Blanche pour Dybala.

