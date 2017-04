Barça : Dani Alves s'estime irremplaçable « Par Eric Bethsy - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son départ à la Juventus Turin l’été dernier, Daniel Alves (33 ans, 16 matchs et 1 but en Serie A cette saison) reste en contact avec ses anciens coéquipiers du FC Barcelone. Ainsi, le Brésilien se rend compte du vide laissé dans le vestiaire catalan. "Je suis sûr que je manque beaucoup à mes coéquipiers (rires) ! Je crois qu'ils m'appréciaient non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que camarade de vestiaire, a confié le Bianconero au site de l’UEFA. Je créais une bonne ambiance, j'imaginais des animations différentes à chaque match, une nouvelle danse ou une nouvelle musique… J'apportais de la gaieté. C'est cet aspect de ma personnalité qu'ils me disent regretter le plus. Ils m'assurent qu'il n'y en a pas deux comme moi (rires)." Et sur le terrain non plus, le Barça n’a pas trouvé le successeur de Dani Alves... Et sur le terrain non plus, le Barça n’a pas trouvé le successeur de Dani Alves...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+