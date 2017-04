Lille : Benzia critique aussi Antonetti Par Eric Bethsy - Le 10/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Décidément, Frédéric Antonetti n’a pas laissé d’excellents souvenirs à Lille. Licencié en novembre dernier, l’ancien entraîneur du LOSC avait été critiqué par Rio Mavuba (voir ici). Et comme pour confirmer les propos de son coéquipier, Yassine Benzia (22 ans, 23 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s’est également lâché sur le technicien. "On peut dire qu’avec lui, ça ne s’est pas bien passé, a raconté l’attaquant lillois dans l’émission J+1. Depuis qu’il est parti, j’ai commencé à rejouer et désormais j’enchaîne les matchs. Je suis content qu’il soit parti. Entre nous, ça n’a pas matché. C’est comme ça. (...) Il me parlait mais ses discours n’étaient pas très clairs envers moi. Il me demandait des choses mais je n’avais aucun temps de jeu, même quand je me battais à l’entraînement." A croire que la méthode Antonetti ne passait vraiment pas. A croire que la méthode Antonetti ne passait vraiment pas.

