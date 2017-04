PSG : Di Maria veut retenir Verratti à tout prix « Par Damien Da Silva - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec le Paris Saint-Germain, le milieu offensif Angel Di Maria (29 ans, 24 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a assuré dimanche qu'il allait continuer son aventure avec le club de la capitale l'an prochain (voir ici). Et l'Argentin a bien l'intention de rester à Paris en compagnie de ses meilleurs coéquipiers, comme Marco Verratti. "Oui le départ de Marco Verratti serait un coup dur. Je pense que Paris ne le laissera pas partir. C’est très difficile de laisser partir des joueurs comme Marco ou Marquinhos. Ce sont des joueurs qui évoluent à très haut niveau, et qui peuvent aller encore plus haut. Ce serait une folie de les laisser partir (...). Si je reste, il reste aussi, on reste tous", a lancé le Parisien pour Canal +. Di Maria n'a pas de raison de s'inquiéter, les dirigeants du PSG ne laisseront pas filer Verratti ou Marquinhos... Di Maria n'a pas de raison de s'inquiéter, les dirigeants du PSG ne laisseront pas filer Verratti ou Marquinhos...

