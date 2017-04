Dijon : Reynet se confie sur son avenir

Auteur d’une belle saison avec Dijon, Baptiste Reynet (26 ans, 32 matchs en L1 cette saison) a prolongé son contrat en début d’année jusqu’en juin 2020. Mais après ses performances intéressantes, le portier risque de susciter les intérêts de plusieurs formations cet été. Le gardien pense-t-il à un éventuel départ ?

"Pour l’instant non... C’est le maintien avant tout. Après, j’aimerais bien franchir un palier et pourquoi pas rejoindre un club qui peut jouer le Top 8 ou Top 10 en France. Je ne sais pas si ça sera l’année prochaine ou plus tard, mais c’est un objectif que je me fixe. Après je ne dis pas que ça sera l’année prochaine, si on reste en L1 avec Dijon et que le projet est cohérent, je ne vois pas l’intérêt, je ne vais pas partir pour partir... Ça sera seulement pour s’améliorer", nous a confié Reynet.

Actuellement 19e de Ligue 1, Dijon devra se maintenir pour espérer conserver son gardien.