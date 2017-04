PSG : Pastore, Ménès n'a pas compris

Remplaçant face à l'AS Monaco (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue et contre Guingamp (4-0) en Ligue 1 dimanche, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Javier Pastore (27 ans, 11 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa frustration (voir brève 8h25). Un sentiment compris par le consultant de Canal + Pierre Ménès.

"D'ailleurs, je n'ai pas non plus compris la non-titularisation de Pastore. Comme par hasard, même s'il n'a pas eu une influence directe sur les quatre buts, son entrée et sa présence ont beaucoup contribué à déstabiliser le bloc breton dans le second acte", a estimé Ménès sur son blog.

Performant ces dernières semaines, Pastore réalise de nombreuses différences pour le PSG lorsqu'il se trouve sur le terrain.