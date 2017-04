Sondage MF : le PSG doit conserver Emery « Par Damien Da Silva - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le Paris Saint-Germain devait conserver Unai Emery la saison prochaine. Sur les 25 510 votes recensés, vous êtes 61,8% en faveur du maintien de l'Espagnol à la tête du club de la capitale pour l'exercice 2017-2018. Bien évidemment, la fin de la saison du PSG, en Ligue 1 et en Coupe de France, pourrait faire baisser la cote de l'entraîneur parisien en cas d'échec... Dès à présent, dites-nous qui va remporter la Ligue 1 cette saison. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui va remporter la Ligue 1 cette saison. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

