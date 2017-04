Barça : duel avec le Real pour un Français ?

Prêté par l'Atletico Madrid à Alavés cette saison, le latéral gauche Theo Hernandez (19 ans, 26 matchs en Liga cette saison) s’est imposé comme l’une des révélations en Liga. A tel point que le Real Madrid compte bien recruter le Français l’été prochain en activant sa clause libératoire de 24 millions d’euros. Mais les Merengue vont devoir faire face à la concurrence de leur grand rival, le FC Barcelone.

En effet, le journal madrilène AS révèle ce lundi que les Blaugrana sont sur le coup afin de recruter le Tricolore, qui viendrait concurrencer Jordi Alba et Lucas Digne. Pour Hernandez, également pisté par Liverpool et le Bayern Munich, il serait plus diplomatique de rejoindre la Catalogne plutôt que la Casa Blanca. Mais le Real ne devrait pas se laisser faire puisque la jeune pépite ferait partie d’un plan plus vaste visant à attirer Antoine Griezmann en 2018 ()...