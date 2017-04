Real : Pepe dévoile sa priorité « Par Romain Lantheaume - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne parvient pas à trouver un accord pour rempiler au Real Madrid. Alors que le Paris Saint-Germain, Manchester City, Galatasaray et des clubs chinois se trouvent déjà à l’affût (voir ici), le champion d’Europe 2016 a une préférence : rester chez les Merengue. "Concernant mon futur. Seul Dieu le sait. Je suis sous contrat jusqu’au 30 juin. Je l’ai déjà dit, j’attends le Real Madrid jusqu’à la dernière seconde. Je me sacrifie chaque jour pour pouvoir rester ici", a lancé le Portugais dans des propos relayés par AS. Éloigné des terrains pour un mois environ après s’être fracturé deux côtes, le Lusitanien souhaite une prolongation de deux ans là où l'actuel leader de Liga lui propose une seule année. Éloigné des terrains pour un mois environ après s’être fracturé deux côtes, le Lusitanien souhaite une prolongation de deux ans là où l'actuel leader de Liga lui propose une seule année.

