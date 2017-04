PSG : Aurier répond à ses détracteurs « Par Damien Da Silva - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis sa fameuse vidéo sur Periscope en février 2016, le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier (24 ans, 18 matchs en L1 cette saison) a enchaîné plusieurs polémiques, avec notamment une altercation avec la police ou encore une très longue entrée en jeu à Lorient (2-1) en mars dernier. Au micro de Stade 2, l'Ivoirien a répondu à ses détracteurs. "Je suis quelqu’un qui a un gros mental. Après, certaines choses se sont passées. Ça continue et ça traîne, parce que les gens ont envie d’en parler, peut-être de me détruire. Je travaille, j’essaie de rester fidèle à moi-même", a lancé le Parisien. Moins brillant cette saison et en concurrence avec Thomas Meunier, Aurier semble tout de même touché par toutes les critiques. Moins brillant cette saison et en concurrence avec Thomas Meunier, Aurier semble tout de même touché par toutes les critiques.

