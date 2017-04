ASSE : Corgnet tout sauf un boudeur

Le plus souvent envoyé en réserve depuis le début de la saison à la suite de son refus d’aller voir ailleurs l'été dernier, le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne Benjamin Corgnet (30 ans, 6 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a sorti les Verts d’un bien mauvais pas en égalisant face à Nantes (1-1) dimanche en Ligue 1. L’intéressé n’est pas du genre à baisser les bras.

"Je suis un compétiteur, pas un boudeur. Même si ça ne me faisait pas plaisir de jouer en réserve, je me disais que, mine de rien, j’exerce le plus beau métier du monde, a expliqué l’ancien Lorientais dans les colonnes de L’Equipe. Il entre aussi dans mon caractère de me dire que cela ne change pas grand-chose de me plaindre ou de me montrer revanchard."

En choisissant de persévérer malgré seulement 168 minutes jouées en équipe première cette saison, le natif de Thionville a opté pour la meilleure des solutions à deux mois du terme de son contrat.