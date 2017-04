PSG : Meunier joue sur une "demi-jambe"

Touché à la cheville le mois dernier, le latéral droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier (25 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) semble toujours diminué actuellement. Néanmoins, avec les forfaits de Thiago Silva et Marquinhos puis le repositionnement de Serge Aurier en charnière centrale, le Belge n’a pas le choix et vient d’enchaîner deux titularisations contre Avranches (4-0) en Coupe de France et face à Guingamp (4-0) dimanche en Ligue 1.

"Je joue sur une demi-jambe gauche donc c'est un peu compliqué mais il reste peu de matchs donc je vais faire l'effort, a affirmé le Diable Rouge auprès du site Culture PSG dimanche. Avec Marqui et Thiago Silva blessés, il y a peu de solutions. C'est rare que les deux centraux soient sur le flanc en même temps. On a vu un bon Kim (Kimpembe, ndlr) et un bon Serge qui ont fait du bon travail, on peut jouer tout une saison avec eux."

Le natif de Sainte-Ode a encore quelques jours pour se refaire la cerise avant d’affronter Angers vendredi (20h45).