Juve : Dybala répond à l'intérêt du Barça « Par Damien Da Silva - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant la confrontation entre la Juventus Turin et le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions, l'attaquant du club italien Paulo Dybala (23 ans, 24 matchs et 8 buts en Serie A cette saison) s'est confié dans les colonnes du quotidien transalpin Tuttosport. Interrogé sur l'intérêt des Blaugrana, l'Argentin s'est montré attaché à la Vieille Dame. "Le Barça ? Il y a trois ans, j’étais à Palerme, c’est donc compliqué de savoir où je vais être dans trois ans. Je ne connais pas mon avenir. Tout ce que je sais, c’est qu’ici, je suis très heureux. Les gens m’aiment, tout comme mes coéquipiers et tout le monde au club. Je suis en train de vivre un grand moment de ma vie et je compte bien en profiter à fond", a lancé le buteur. Actuellement lié jusqu'en juin 2020 avec la Juve, Dybala devrait bientôt prolonger son contrat. Actuellement lié jusqu'en juin 2020 avec la Juve, Dybala devrait bientôt prolonger son contrat.

