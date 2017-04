OM : Ménès pointe du doigt la faible copie

A l'occasion de la 32e journée de Ligue 1 dimanche, l'Olympique de Marseille a accroché un nul sur la pelouse de Toulouse (0-0). Loin d'être performants sur cette rencontre, les Phocéens ont été très critiqués, notamment par le consultant de Canal + Pierre Ménès sur son blog.

"Les Phocéens n’occupent plus la cinquième place et les Girondins de Bordeaux semblent dans une toute autre dynamique. Défensivement, ce n’est pas au point et au milieu, il n’y a ni style, ni jeu. Quant aux trois attaquants – pas vraiment au top individuellement -, ils ont été peu et mal servis. Une recette qui donne évidemment une copie un peu faible", a estimé Ménès.

A l’exception de Yohann Pelé, noté 7/10 par la rédaction de Maxifoot (), les Marseillais n'étaient effectivement pas dans le coup à Toulouse.