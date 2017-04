Bastia : Antonetti prêt à racheter le club !

Bastia : Antonetti prêt à racheter le clu b ! « Par Romain Lantheaume - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du SC Bastia, l’entraîneur Frédéric Antonetti est déjà passé à deux reprises sur le banc du Sporting (1994-1998 et 1999-2001) et même s’il a refusé de revenir à la tête du SCB en 2014 et l’hiver dernier, le Corse donnerait beaucoup pour retrouver son club de cœur. Mais pas à n’importe quelles conditions. "Le retour peut se faire dans certaines conditions, ça m’intéresse. Dans un rôle plus élargi. Je ne reviendrai que si j’ai les pleins pouvoirs, sur le plan sportif et le plan financier. Que je n’ai pas à dépendre d’une décision d’actionnaire, a précisé l'ancien coach de Lille dimanche au micro de Canal +. Si la situation financière est correcte, je suis prêt à m’investir en tant qu’actionnaire principal. Je suis prêt à prendre les risques financiers. Je peux faire entraîneur deux ou trois ans, ça fait économiser un salaire." En d’autres termes, le natif de Venzolasca décrit le job rêvé pour tout entraîneur ! Et ça tombe bien, le président bastiais Pierre-Marie Geronimi ne ferme pas la porte à la vente du club. En d’autres termes, le natif de Venzolasca décrit le job rêvé pour tout entraîneur ! Et ça tombe bien, le président bastiais Pierre-Marie Geronimi ne ferme pas la porte à la vente du club.

