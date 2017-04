PSG : 60 M€ pour un talent du Real ?

PSG : 60 M€ pour un talent du Rea l ? « Par Damien Da Silva - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par le Real Madrid à Alavés cette saison, le milieu de terrain Marcos Llorente (22 ans, 26 matchs en Liga cette saison) réalise un bel exercice. Au point de taper dans l'œil du Paris Saint-Germain ! En effet, d'après les informations du quotidien ibérique AS, le club de la capitale a été charmé par les performances du jeune talent espagnol et serait même prêt à investir 60 millions d'euros pour le recruter l'été prochain. Si l'intérêt du PSG pour un joueur de son profil, un milieu défensif récupérateur, paraît crédible afin de préparer l'avenir, il est impossible de voir le champion de France en titre payer une telle somme pour un élément qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau. A un prix plus abordable, Llorente pourrait tout de même constituer une piste intéressante...

