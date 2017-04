Dortmund : Dembélé s'attendait "à vivre tout ça" « Par Romain Lantheaume - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désigné meilleur espoir de Ligue 1 avec Rennes la saison passée, l’ailier Ousmane Dembélé (19 ans, 26 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) a sauté le pas l’été dernier en signant au Borussia Dortmund. Auteur d’excellents premiers mois en Allemagne, l’international français continue d’afficher la même décontraction. "Surpris ? Franchement, non. Je m'attendais à vivre tout ça, car je m'étais fixé l'objectif de disputer le plus de matchs possibles, et grâce à mes performances, c'est le cas, donc je ne peux qu'être satisfait, a analysé le Tricolore dans les colonnes de L’Equipe. Ma carrière s'est accélérée, mais, là aussi, je ne suis pas surpris. Après avoir fait mes preuves en jeunes au Stade Rennais, j'ai su attendre et saisir le bon moment pour me montrer." Rien ne semble résister à Dembélé, qui a même fini par livrer un match abouti avec l'équipe de France face au Luxembourg (3-1) le mois dernier. Rien ne semble résister à Dembélé, qui a même fini par livrer un match abouti avec l'équipe de France face au Luxembourg (3-1) le mois dernier.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+