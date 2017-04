Dortmund : la C1, Dembélé chambre Mendy !

Dortmund : la C1, Dembélé chambre Mend y ! « Par Romain Lantheaume - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi (20h45), l’AS Monaco dispute son quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. En prévision de ce choc, l’ailier du BvB Ousmane Dembélé (19 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison) a commencé à titiller son coéquipier du club princier en équipe de France Benjamin Mendy (22 ans, 8 matchs en LdC cette saison). "On s'est un peu taquinés avec Benjamin ! Il m'a promis de me calmer au premier contact. Et moi, je lui ai promis que, s'il était averti sur ce premier contact, j'allais le provoquer tout le match, a plaisanté l’ancien Rennais dans des propos rapportés par L’Equipe. On ne s'est pas trop chambrés. Il y a du respect et on reste méfiants. On attend l'issue des deux matchs pour lancer les hostilités !" En tout cas, la jeunesse tricolore sera présente en nombre lors de ce choc ! En tout cas, la jeunesse tricolore sera présente en nombre lors de ce choc !

