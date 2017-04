PSG : Meunier a peur de porter la poisse « Par Romain Lantheaume - Le 10/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours devancé de trois points par l’AS Monaco en Ligue 1 à sept journées du terme de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait perdre son titre de champion de France après quatre sacres consécutifs. Recruté l’été dernier, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) veut à tout prix éviter ce scénario. "Ça me ferait mal à la gueule de ne pas finir champion pour ma première saison au PSG alors que ça fait quatre ans qu’il déroule. Je me sentirais comme le poissard de service", a plaisanté le Belge dimanche en zone mixte après le succès face à Guingamp (4-0). Pour l’instant, c’est plutôt mal embarqué pour l’ancien joueur du Club Bruges puisque, malgré son calendrier démentiel, l’ASM ne cède rien dans la course au titre... Pour l’instant, c’est plutôt mal embarqué pour l’ancien joueur du Club Bruges puisque, malgré son calendrier démentiel, l’ASM ne cède rien dans la course au titre...

