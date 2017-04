PSG : remplaçant, Pastore était "énervé"

Epargné par les pépins physiques en cette fin de saison, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Javier Pastore (27 ans, 11 matchs en L1 cette saison) suscite les attentes de beaucoup de supporters. Pourtant, son entraîneur Unai Emery vient de laisser l’Argentin sur le banc au coup d’envoi contre l’AS Monaco (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue ou encore face à Guingamp (4-0) dimanche en Ligue 1. Frustré par cette situation, El Flaco a gentiment envoyé un petit message à son coach.

"C'est sûr, j'étais un peu énervé durant la semaine car je voulais jouer contre Monaco, a reconnu le Parisien en zone mixte après le succès face aux Bretons. Mais ce sont les choix de l'entraîneur et je les accepte. On en a beaucoup parlé entre nous, il m'a donné des explications et j'ai confiance en lui. (…) Je n'étais pas à 100% et c'est normal qu'il me fasse reposer d'un match à l'autre, pour qu'il n'y ait pas de surcharge et ne pas risquer une nouvelle blessure. C'est normal que, quand un joueur se sent bien, il veuille jouer tous les matchs."

Dimanche, la rentrée du Sud-Américain a coïncidé avec le réveil parisien un peu avant l’heure de jeu. Une performance qui lui a sans doute permis de marquer de nouveaux points !