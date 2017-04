PSG : Cavani prévient Monaco

Auteur d'un doublé contre Guingamp (4-0) ce dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1, Edinson Cavani (30 ans, 29 matchs et 29 buts en L1 cette saison) a été l'un des grands artisans de la victoire parisienne. Un succès qui permet au PSG de rester à trois points de Monaco. Et "El Matador" prévient les Monégasques.

"Il reste encore 7 matchs à jouer, on a la possibilité de gagner le championnat. On espère continuer comme ça. On travaille au maximum. Il reste 7 matchs, c'est beaucoup. On doit maintenir la constance", a déclaré le buteur uruguayen au micro de Canal+.

La fin de saison s'annonce passionnante.